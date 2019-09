Sexualdelikt Unbekannter vergeht sich an 84-Jähriger in Wilhelmsburg

Hamburg. Die Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter, der sich in Wilhelmsburg an einer 84 Jahre alten Frau vergangen hat. Laut Polizei verließ die Seniorin am Sonntag, 15. September, abends kurz ihre Wohnung, um noch einige Dinge einzukaufen. Die Balkontür sowie das Küchenfester ließ die Frau offen stehen. Vermutlich gelang so der Täter in die Wohnung im Hochparterre.

Als die Frau wieder ihre Wohnung betrat, hörte sie verdächtige Geräusche und entdeckte den unbekannten Mann. "Der Mann trat an die 84-Jährige heran und führte anschließend gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durch", sagt Polizeisprecher Rene Schönhardt. Anschließend flüchtete der Sexualstraftäter durch das Treppenhaus.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der Mannes geben können. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

etwa zwischen 18 und 22 Jahre alt

ungefähr 1,90 bis 2 Meter groß

trug am Tattag eine schwarze Jacke, einen roten Kapuzenpullover und eine Basecap

Wer den Mann am 15. September gegen 20.45 Uhr an der Veringstraße in Wilhelmsburg beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/428 65 67 89 (Hinweistelefon) zu melden.

( dob )