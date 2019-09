Hamburg. Eine noch rätselhafte Tat beschäftigt die Mordkommission der Hamburger Polizei: Ein Mann ist am Montagnachmittag in einem Apartment im Gebäudekomplex des Hotels Panorama Inn an der Billstedter Hauptstraße tot aufgefunden worden. Nach Abendblatt-Informationen stellte sich ein 41-Jähriger der Polizei und gab an, den Mann getötet zu haben. "Die Spurensicherung vor Ort und die Ermittlungen dauern an", sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag auf Anfrage.

Offenbar hatte sich der 41-Jährige gegen 13.15 Uhr direkt beim Polizeipräsidium gemeldet und von einem eskalierten Streit gesprochen. Er nannte den Beamten die Adresse an der Billstedter Hauptstraße. An dem dortigen Gebäudekomplex sind neben den Zimmern des Dreisternehotels Panorama Inn auch privat vermietete Apartments zu finden. Wo genau sich die mutmaßliche Gewalttat ereignete, war am frühen Montagabend noch nicht bekannt.

Spurensicherung vor Ort, Identität des Opfers unklar

Beamte der Mordkommission und Experten für kriminaltechnische Untersuchungen sicherten die Spuren am Tatort. Die Identität des Verstorbenen ist bislang unklar. Auch über die genaue Todesursache und den Hergang der Tat ist nichts bekannt. Nach Angaben des Polizeisprechers sollen nähere Angaben zu dem mutmaßlichen Verbrechen frühestens im Laufe des Montagabends bekannt gegeben werden.