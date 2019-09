List / Hamburg. Einmal im Porsche über Deutschlands Promi-Insel düsen, vorbei an den Dünen und der Nordsee – für ein Hamburger Ehepaar wurde diese Spritztour am Sonnabend auf Sylt aber etwas zu aufregend. Der Porsche 911 Carrera 4S (Baureihe 992) überschlug sich und landete kopfüber in den Dünen. Die Insassen hatten Glück und wurden nur leicht verletzt, berichtet die "Bild".

Ein Porsche 911 Carrera 4S Coupé (Baureihe 992).

Foto: Sebastian Geisler / imago images

Demnach hatte das Paar ein Wochenende mit dem Luxusflitzer gewonnen, offenbar auch ihre beiden Töchter bei Angehörigen untergebracht und war dann in Richtung Nordseeinsel aufgebrochen. Am Sonnabendnachmittag schoss der Sportwagen auf der Panzerstraße nahe dem Lister Ellenbogen von der Fahrbahn und überschlug sich. Das Paar konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Die Polizei überprüfte den Fahrer und stellte Restalkohol fest. Laut "Bild" soll dieser zum Frühstück Sekt getrunken haben.