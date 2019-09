Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde eine 81-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein BMW erfasste sie beim Überqueren der Langenhorner Chaussee. Sie stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte die Frau die Fahrbahn, als zwei Pkw schräg versetzt in Richtung Krohnsstieg fuhren. Der erste Pkw hielt an, um die Fußgängerin passieren zu lassen. Anschließend kam es mit dem dahinter fahrenden schwarzen BMW zur Kollision. Nach dem Sturz wurde die 81-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.