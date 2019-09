Hamburg. Anwohner bemerkten um kurz vor Mitternacht am Sonnabend Feuerschein und Geräusche – da standen das Carport und der darin abgestellte Pkw bereits in Flammen. Der Brand begann beim Eintreffen der Feuerwehr bereits, auf die Doppelhaushälfte in der Straße Huusbargstieg überzugreifen, durch den Löscheinsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Es blieb bei überwiegend äußerlichen Schäden, das Haus kann weiter bewohnt werden.

Der Pkw und das Carport wurden durch den Brand völlig zerstört, auch zwei in der Nähe abgestellte Autos wurden durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Gegen 1.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.