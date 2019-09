Hamburg. Bei einer Veranstaltung in einem Schützenhaus im Curslacker Heerweg verletzte sich am Freitagabend ein Mann schwer an beiden Unterarmen. Ersten Angaben zufolge soll eine Explosion beim Ladevorgang einer Kanone Grund für den Unfall gewesen sein. Der Mann wurde mit Hand- und Unterarmverletzungen nach notärztlicher Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Laut Polizei war der Verletzte für die Bedienung der Kanone ausgebildet und nüchtern. Die Ursache für die unkontrollierte Explosion sei jedoch ungeklärt. Zwei weitere Personen im nahen Umfeld des Mannes wurden ebenfalls leicht verletzt und vor Ort von den Einsatzkräften versorgt.