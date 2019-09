Hamburg. Die Vollstreckung eines Haftbefehl durch Hamburger Elitepolizisten am frühen Freitagnachmittag ist offenbar außer Kontrolle geraten. Der Mann, den das Mobile Einsatzkommando (MEK) festnehmen wollte, flüchtete mit einem Audi Q7. Fahnder verfolgten die Person, wie die Polizei dem Abendblatt bestätigte. "Das Fluchtauto hatte ein gestohlenes Kennzeichen", sagte Polizeisprecher Finn Lewin. Doch an der Horner Landstraße kam es zu einem schweren Unfall.

Feuerwehr und Polizei rückten gegen 13.50 Uhr mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle aus. "Eine Person wurde in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zudem seien fünf weitere Menschen verletzt worden. Nach Informationen des Abendblatts hatte MEK-Beamte mit zwei Mercedes versucht, den Flüchtigen in dem Audi Q7 zu stoppen. Doch als es zu dem Unfall kam, wurden auch Unbeteiligte in diesen verwickelt.

Horner Landstraße voll gesperrt

Ein Dacia Duster, in dem eine Mutter mit ihren beiden Kindern unterwegs war, wurde schwer beschädigt. Die Frau und ihre beiden Töchter wurden bei dem Aufprall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. "Es hat zwei Festnahmen gegeben", sagte Polizeisprecher Finn Lewin. Einer der Festgenommenen musste ebenfalls ins Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hatte auch ihren Hubschrauber "Libelle" im Einsatz. Die Horner Landstraße musste voll gesperrt werden. Vor allem stadtauswärts staute sich der Verkehr massiv.

Zum genauen Unfallhergang konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch der Grund für den Haftbefehl ist noch nicht bekannt.