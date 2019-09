Hamburg. Bei einem Streit in einer Wohnung am Süderelbering (Neugraben-Fischbek) ist in der Nacht zum Freitag ein 65 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte einen Bekannten mit zu sich nach Hause genommen. Beide Männer veranstalteten ein Zechgelage.

Es kam zu einer Auseinandersetzung, die eskalierte und mit einer Schlägerei endete. Dabei erlitt der 65-Jährige die schweren Verletzungen. Die Polizei nahm den Schläger, einen 43-Jährigen, noch am Tatort fest. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Gegen ihn ermittelt jetzt die Mordkommission.