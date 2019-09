Hamburg. Am Donnerstag kontrollierten Polizei und Zoll den gewerblichen Güterverkehr in Hamburg. An mehreren Kontrollstellen zogen sie Fahrzeuge aus dem Verkehr. „Klassisch“ lief die Kontrolle an der Finkenwerder Straße in Waltershof ab. Dort wurden Lastwagen überprüft und Verstöße gegen die Ladungssicherheit oder das Überschreiten der zulässigen Lenkzeiten durch die Fahrer festgestellt.

Fahrradkuriere fuhren über Rot

Zwei weitere Kontrollstellen befanden sich an der Dammtorstraße und der Rennbahnstraße. In der Innenstadt hatte die Polizei besonders die Fahrradkuriere im Visier. Auch sie gelten als gewerblicher Güterverkehr und auf ihr Konto ging ein Großteil der bis zum Mittag festgestellten 48 Rotlichtfahrten. Außerdem wurden am Jungfernstieg von Polizei und Verkehrsgewerbeaufsicht Taxifahrer kontrolliert.

Taxi-Kontrolle am Jungfernstieg.

Foto: Michael Arning

Bis zum Mittag hielten die rund 130 eingesetzten Beamten insgesamt 123 Kraftfahrzeuge und 49 Fahrräder an. In elf Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. In drei Fällen bestand der Verdacht, dass ein Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss stand. Die Aktion dauerte bis in die Abendstunden.