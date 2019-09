Hamburg. Bewaffneter Einsatz der Polizei in Altona: In der Walther-Kunze-Straße soll am Donnerstagmittag ein Mann eine Frau in einer Wohnung eines Wohnblocks mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab.

Die Polizei sperrte die Umgebung ab.

Foto: Michael Arning

Die Frau konnte aus der Wohnung fliehen und trug die Waffe bei sich, als sie die Wohnung verließ. Der mutmaßliche Täter verschanzte sich weiter in der Wohnung. Gegen 13.30 Uhr konnte er von Einsatzkräften der Polizei überwältigt werden. Anschließend wurde die Wohnung mit Polizeihunden nach weiteren Waffen durchsucht. Dabei wurden keine weiteren Waffen festgestellt, auch der Mann trug keine weitere Waffe bei sich. Er wurde mit einem Streifenwagen abtransportiert.

In diesem Wohnhaus verschanzte sich der Mann.

Foto: Michael Arning

In der Nähe des betroffenen Wohnblocks befinden sich eine Grundschule und eine Kita. Die Polizisten baten Passanten, sich von der Straße zu entfernen.