Hamburg. Ein ausgelassener Abend auf St. Georg endete für eine 28-Jährige am Montag in einem Albtraum. Als sie sich alleine in einem Fußgängertunnel aufhält, wird sie von einem einschlägig vorbestraftem Vergewaltiger angegriffen. Eine vorbeifahrende Streife der Polizei kann Schlimmeres verhindern.

Die junge Frau hatte mit Freunden gefeiert und sich dann allein in den Fußgängertunnel zwischen Norderstraße und Rosenallee begeben. Dort trinkt sie etwas, als sie von einem Mann in ein Gespräch verwickelt wird. Dieses kommt ihr komisch vor und habe sich schnell in eine sexuelle Richtung entwickelt, sagt Polizeisprecherin Nina Kaluza auf Abendblatt-Anfrage.

Polizisten fahren im richtigen Moment vorbei

Die Frau habe den Mann schließlich gefragt, ob sie von seinem Handy eine SMS schreiben dürfe, die sie an ihre Freunde schicken wollte. Er wirft sein Handy jedoch auf den Boden, woraufhin sie es aufhebt und zu schreiben anfangen will. Der Mann greift sie daraufhin an, würgte sie und droht, dass er sie "abstechen" würde.

In diesem Moment, es ist 22.10 Uhr, kommt eine Streife des Polizeikommissariats 11 vorbei. Den Polizisten gelingt es, den Angreifer von seinem Opfer zu trennen.

Einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter

In der Hosentasche des Täters finden die Polizisten ein Messer, ein weiteres Taschenmesser liegt am Tatort. "Der Mann wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Es wird wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt", sagt Polizeisprecherin Kaluza. Der Vorwurf ergibt sich aus dem Gesprächsverlauf zwischen der Frau und dem Angreifer und den anschließenden Handlungen.

Besonders brisant: Bei der Überprüfung des Beschuldigten stellte sich laut Abendblatt-Informationen heraus, dass es sich um Daniel R., einen einschlägig Vorbestraften Sexualstraftäter handelt. Der Lagerarbeiter hatte 2005 und 2006 an der S-Bahn-Strecke nach Bergedorf drei junge Frauen überfallen, brutal vergewaltigt und sadistisch gequält und war dafür zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Laut "Bild"-Zeitung, die zuerst über den Fall berichtet hatte, war der Mann 2015 ohne Sicherungsverwahrung aus der Haft entlassen worden.