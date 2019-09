Hamburg. Nach einer Kollision zweier Lkw auf der Stresemannstraße kommt es am Montagmorgen zu langen Staus. Gegen 8.30 Uhr waren die Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen.

Besonders in Fahrtrichtung stadteinwärts kam es am Morgen zu großen Verzögerungen, der Rückstau von der Unfallstelle in der Nähe der Kreuzung Bornkampsweg reichte zeitweise bis zur Autobahn 7. Auch auf der Buslinie 3 kam es zu großen Verspätungen, wie die VHH via Twitter mitteilen.