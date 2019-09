Hamburg. Der Fahrer des Kleintransporters sah teilnahmslos zu, als Polizisten ein Samurai-Schwert aus seinem Wagen holten. Die Waffe hatte griffbereit neben dem Fahrersitz gesteckt. Der Mann war in Wilhelmsburg in eine Polizeikontrolle geraten – im Rahmen der „DiS-Wochen“ („Drogen im Straßenverkehr“). Mehr als 100 Beamte aus Hamburg, 13 weiteren Bundesländern, Österreich und der Schweiz waren dabei.

Einmal im Jahr führt die Hamburger Polizei solche Kontrollen durch. Diesmal dauerte sie drei Tage. In Rahlstedt, Wilhelmsburg und Othmarschen waren die Beamten unterwegs. Dabei geht es auch darum, Erfahrungen zu sammeln, Informationen auszutauschen und neue Technik auszuprobieren – etwa Testgeräte, die direkt vor Ort nicht nur den Konsum von Drogen anzeigen, sondern auch den Wirkstoffgehalt im Blut. Ähnlich also, wie es ein Alkoholtestgerät tut.

Fahrer mit ägyptischem Führerschein unterwegs

Der Mann mit dem Schwert war nicht der einzige erschreckende Fall in Wilhelmsburg. Direkt neben ihm wurde ein Autofahrer kontrolliert, der missbräuchlich mit einem ägyptischen Führerschein unterwegs war. Dass es eine junge Polizistin war, die ihn überprüfte, missfiel ihm offenkundig. Er bepöbelte die Frau. Später stellte sich heraus, dass an seinem Wagen falsche Scheinwerfer angebaut waren. Die Experten für solche Details, Beamte der Dienststelle „Autoposer“, die mit bei der Kontrolle waren, hatten ihn genauer unter die Lupe genommen. Die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug war damit erloschen. Für die österreichischen Beamten war das Hinnehmen des unflätigen Verhaltens des Mannes unverständlich. Bei ihnen in ihrer Heimat wäre es anders abgelaufen. Wer sich dort so gegenüber den Beamten benimmt, bekommt dafür eine Geldstrafe über 1600 Euro plus sechs Monate Fahrverbot.

Insgesamt wurden an dem Tag in Wilhelmsburg 669 Fahrzeuge mit 811 Insassen angehalten und überprüft. In 36 Fällen besteht der Verdacht, dass die Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs waren. In drei Fällen waren Fahrer angetrunken. 13 besaßen keine gültige Fahrerlaubnis. Offenbar unter Drogeneinfluss stand auch ein Mann, der Sportschütze war und mit Waffe und Munition, beides vorschriftsmäßig im Auto verwahrt, zum Training unterwegs war. Waffe und Munition wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Albaner als Schwarzarbeiter auf Tour

Ein Transporter aus Bulgarien wurde stillgelegt, nachdem bei einem Test mit einem Hammer große Teile des durchgerosteten Unterbodens abgefallen waren. Aus einem anderen Transporter holte der ebenfalls an der Aktion beteiligte Zoll sechs Albaner, die offenbar als Schwarzarbeiter auf Tour waren.

„Die Ergebnisse der Kontrolle zeigen, wie nötig die Verkehrsüberwachung ist“, sagt Joachim Lenders, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Das sollte für die Verantwortlichen noch einmal ein Weckruf sein. Denn aktuell sind wir aufgrund der miserablen Personalsituation bei der Verkehrsdirektion nicht in der Lage, solche Kontrollen in dem nötigen Umfang durchzuführen.“ Dazu Polizeisprecher Timo Zill: „Wir haben im Bereich der Verkehrsüberwachung absolute Spezialisten im Einsatz. Es sind so viele neue Kollegen in der Ausbildung, dass wir in absehbarer Zeit die Besetzung aller Stellen in der Verkehrsdirektion erreichen werden.“