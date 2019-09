Hamburg. Die Polizei spricht in einer ersten Einschätzung von vor Ort von möglicher Brandstiftung: In der Nacht zu Donnerstag sind mehrere Autos in der Gustav-Adolf-Straße in Marienthal in Brand geraten, darunter auch Schrottautos. Die Feuerwehr Hamburg konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindern.

Brand von mehreren Autos in Hamburg-Marienthal

Foto: Michael Arning

Während der Löscharbeiten brach ein junger Feuerwehrmann (21) der Freiwilligen Feuerwehr Wandsbek-Marienthal zusammen. Nach der Erstversorgung durch seine Kameraden wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er soll schon seit einigen Tagen über Unwohlsein geklagt haben.