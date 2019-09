Hamburg. Entweder war es eine extrem leichtsinnige Aktion oder ein mutmaßlicher Drogendealer dachte sich: Passiert doch eh nichts. So ließe sich zumindest das Verhalten eines 20-Jährigen erklären, der am selben Ort an zwei Tagen beim Handeln mit Drogen beobachtet wurde. Zweimal wurde er festgenommen, zweimal kam er wieder auf freien Fuß.

Am Montag beobachteten Zivilfahnder an der Bunatwiete, wie der 20-Jährige zwei Männern Beutel mit Marihuana verkaufte. Auch ein 19-Jähriger war an den Drogengeschäften beteiligt. Laut Polizei hatte er im Umfeld der Bunatwiete offenbar sogenannte "Bunker" mit Betäubungsmitteln anlegte. "Er nutzte dafür unter anderem einen abgemeldeten Pkw, einen Grünstreifen und eine Mauer neben einem Kinderspielplatz", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Spürhund entdeckt Drogenverstecke

Sowohl die beiden Kunden, als auch die verdächtigen Dealer wurden von der Polizei festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und wieder freigelassen. Die Beamten stellten bei den verdächtigen Dealern Drogen sowie 330 Euro mutmaßliches Dealergeld sicher. Ein Drogenspürhund fand in den "Bunkern" weitere Beutel mit Marihuana.

Einen Tag später, am 3. September, observierten Polizisten in zivil erneut den Bereich um die Bunatwiete. Und erneut geriet der 20-Jährige ins Visier der Fahnder. Diese beobachteten wie er diesmal Drogenbunker anlegte. Doch vermutlich schöpfte er dann den Verdacht, dass er von der Polizei beobachtet wird. Mit einem 24-Jährigen nahm er hektisch den Drogenbeutel aus dem "Bunker" und beide Männer gingen schnellen Schrittes in Richtung Baererstraße.

Dort legte der 20-Jährige die Beutel mit den Drogen unter ein geparktes Auto. "Beide Männer setzten ihren Weg langsam fort", sagte Ritterskamp. Erneut wurde der 20-Jährige festgenommen, auch sein Komplize musste mit auf das Polizeirevier. Diesmal beschlagnahmten die Beamten 220 Euro und 24 Gripbeutel mit Drogen, die unter dem Auto in einem großen Beutel lagen. Ritterskamp: "Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da erneut keine Haftgründe vorlagen." Auch der 24-Jährige kam wieder auf freien Fuß.