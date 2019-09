Hamburg. Großeinsatz für die Hamburger Polizei am Dienstag: Ein Streit zwischen zunächst zwei Personen in der Hamburger Altstadt eskalierte am frühen Nachmittag. Immer mehr Menschen seien dazu gekommen, schließlich hätten sich bis zu 15 Personen geprügelt, dann seien laut Zeugenaussagen auch Messer gezogen worden, wie die Polizei auf Abendblatt-Anfrage erklärt.

Als die gegen 13.30 Uhr alarmierten Beamten eintrafen, konnten sie jedoch nur noch einen mutmaßlich am Streit Beteiligten festnehmen, der Rest war geflohen. Rund eine Stunde später bemerkten Polizisten in Eilbek ein "in diesem Zusammenhang verdächtiges Fahrzeug" vor einer Shisha-Bar an der Wandsbeker Chaussee.

Polizei stürmt Shisha-Bar in Eilbek

Zur Unterstützung wurden neben diversen Streifenwagenbesatzungen auch die Bereitschaftspolizei und der Helikopter "Libelle" angefordert, dann stürmten die Beamten das Lokal: Am späten Nachmittag war noch nicht bekannt, wie viele Festnahmen es in Zusammenhang mit welchen Delikten gab. Sicher ist aber, dass mehrere Personen mindestens in Gewahrsam genommen wurden.

Nach Abendblatt-Informationen ist es nicht das erste Mal, dass die Shisha-Bar ins Visier der Behörden geriet: Das "Orient" soll zu den Hamburger Lokalen gehören, die im Zuge einer Großkontrolle Anfang des Sommers auf unversteuerten Tabak hin durchsucht worden waren.