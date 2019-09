Hamburg. Als Polizeibeamte jetzt auf der Autobahn 1 den Verkehr überwachten, fiel ihnen ein offensichtlich wesentlich zu schnell fahrender BMW auf. Der Fahrer hatte statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde wohl gut 180 auf dem Tacho, heißt es von der Polizei.

Die Beamten, die Autoposer im Visier hatten, wollten den Raser am Sonnabend gegen 22.20 Uhr stoppen. Doch bei der geplanten Kontrolle auf einem Verzögerungstreifen in Öjendorf beschleunigte der Verdächtige wieder und raste erneut auf der A1 davon. Er überholte dabei rechts, fuhr über den Seitenstreifen und erreichte laut Polizei Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometer pro Stunde. Die Beamten mussten die Verfolgung aufgeben.

Unter Drogen zur Polizei

Am darauffolgenden Tag dann die Überraschung: Ein Mann erschien am Polizeikommissariat und gab an, der flüchtige Fahrer gewesen zu sein. Während des Gesprächs hatten die Beamten allerdings den Eindruck, dass der 46-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit dem BMW zur Polizei gefahren war.

Ein Drogentest ergab dann tatsächlich Hinweise auf Konsum von Amphetaminen und Kokain. Der ebenfalls durchgeführte freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Darüber hinaus besaß der Mann offenbar seit 2008 keinen gültigen Führerschein mehr.

Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist nun insbesondere die Überprüfung der Angaben des 46-Jährigen zu einem möglichen verbotenen Kraftfahrzeugrennen.