Hamburg. Am frühen Montagabend hat ein Mann aus bisher ungeklärten Gründen seine Mutter und seinen Bruder angegriffen. Die Tat passierte in der Isebekstraße in Altona-Nord, der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Der Täter verletzte mindestens eines seiner Opfer schwer. Mehr Informationen zur Tat und dem Gesundheitszustand der Angegriffenen liegen bisher nicht vor.