Hamburg. Ein Wohnmobil ist in der Nacht zu Freitag am Südring in Brand geraten. Wie eine Sprecherin des polizeilichen Lagedienstes mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 00.40 Uhr von Zeugen alarmiert. Als die Retter am Stadtpark eintrafen, stand die Front des Fahrzeugs bereits in Flammen.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Derzeit gehen Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Menschen wurden nicht verletzt.