Großhansdorf/Hamburg. Ein brennender Lkw hat am späten Montagabend für eine Vollsperrung auf der A 1 zwischen Stapelfeld und Großhansdorf in Richtung Norden gesorgt. Warum der Lastwagen Feuer fing und ob es vorher zu einem Unfall kam, konnte der polizeiliche Lagedienst in Schleswig-Holstein auf Nachfrage nicht beantworten.

Polizeibeamte sperrten die Autobahn gegen 22 Uhr. Nach Angaben des Lagedienstes kann die Sperrung erst nach Mitternacht aufgehoben werden (bei Redaktionsschluss noch nicht geschehen).