Hamburg. Da hatte sich der Lkw-Fahrer offenbar verschätzt: Am Freitagmorgen krachte der Mann mit seinem Lastwagen, auf dem er zwei Bagger transportierte, auf der Autobahn 23 zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Halstenbek-Krupunder gegen eine Brücke. Ein Gelenkarm eines Baggers schlug gegen die Überführung am Hörgensweg, Betonteile fielen zu Boden. Die rechte Fahrspur der A23 Richtung Norden musste gesperrt werden – bereits kurz darauf stockte der Verkehr.

Gegen 10 Uhr krachte es an der Autobahnbrücke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch dürfte der heftige Zusammenstoß den Fahrer des Tiefladers mächtig erschreckt haben. Die Polizei sperrte den Standstreifen und die rechte Fahrspur. Die Brücke Hörgensweg wurde vorerst voll gesperrt.

Zehn Kilometer Stau auf der A7

"Der Schaden an der Brücke ist nicht unerheblich", sagte Polizeisprecher Ulf Wundrack. Auch für den Laien sind die Stellen, an denen Betonelemente abgebrochen waren, deutlich zu erkennen. Am Freitagmittag seien Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer vor Ort, um die Statik des Bauwerks zu überprüfen. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, war um 12.30 Uhr noch unklar. Um kurz nach 13 Uhr stockte der Verkehr auf einer Länge von drei Kilometern.

Die verschmutzte Fahrbahn auf der A7 musste gereinigt werden.

Foto: TV News Kontor

Auch auf der A7 ging es am Freitagmittag in Richtung Norden nur schleppend voran. Da eine gefährliche Fahrbahnverschmutzung zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark gereinigt werden musste, staute sich dort der Verkehr um 13.15 Uhr auf einer Länge von zehn Kilometern. Der Grund: Ausgelaufenes Paraffin hatte einen etwa 50 Zentimeter breiten und spiegelglatten Streifen auf der Fahrbahn hinterlassen.