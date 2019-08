Hamburg. Schwerer Raub in Hamburg-Marienthal: Zwei Männer kamen an der Ziesenißstraße auf einen Fußgänger zu, sprachen ihn an und wollten seine Sachen. Als das Opfer sich weigerte, prügelten die beiden Angreifer auf ihn ein und entrissen ihm seinen Rucksack. Ein Unbeteiligter kam hinzu und wollte helfen, geriet aber ebenfalls in den Schlaghagel der Räuber.

Erfolg hatten die Kriminellen aber letztlich nicht: Die Polizei konnte einen der beiden Täter bereits festnehmen, der zweite ist ermittelt. Der Festgenommene wird heute dem Haftrichter zugeführt.