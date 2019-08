Hamburg. Bei einer Schlägerei in der Hamburger Neustadt sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Im Verlauf der Auseinandersetzung am Großneumarkt sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Beteiligte Schüsse in die Luft abgegeben haben. Ob sie dafür eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusswaffe verwendeten, war zunächst unklar.

Auch zu den Hintergründen des Konflikts konnte der Sprecher vorerst keine Angaben machen. Beteiligt waren bis zu 15 Personen. Begonnen hatte der Streit offenbar in einem türkischen Restaurant und verlagerte sich dann auf die Straße. Die Polizei war gegen 0:45 Uhr mit mehreren Streifenwagen vor Ort, um die Schlägerei aufzulösen.

Ein Mann musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Ein Problem: Von der Schusswaffe und den möglichen Schützen fehlt bislang jede Spur.