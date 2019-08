Hamburg. Am Montagnachmittag hat ein Lkw an der Horner Rampe seioen Auflieger verloren. Wie die Polizei mitteilt, hat sich gegen 14.05 der Auflieger aus noch unbekannter Ursache von dem Sattelzug getrennt und ist auf der Straße liegen geblieben. Innerhalb weniger Minuten habe sich an der Unfallstelle ein Rückstau gebildet, sagte ein Polizeisprecher. Um 15.50 Uhr konnte der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.