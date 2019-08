Hamburg. Nach einem erheblichen Wasserrohrbruch an der Fruchtallee in Hamburg-Eimsbüttel stand das Wasser am Sonntagmorgen auf 100 Meter Länge etwa 30 Zentimeter hoch. Gleichzeitig untersucht die Feuerwehr derzeit noch, wo Wasser in Gebäude eingesickert ist und ob die U-Bahn-Haltestelle Christuskirche der Linie U2 betroffen ist. Anwohner hatten gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

In einem Haus stand das Wasser nach Reporterangaben schienbeinhoch. Der Einsatzleiter der Feuerwehr hat nach einem Blick auf die Notausgänge der U-Bahn dort sofort Wasser abpumpen lassen, um den U-Bahnverkehr sicherzustellen.

Die Fruchtallee in Höhe Weidenallee und Weidenstieg wurde voll gesperrt. Gegen 10 Uhr konnte eine Spur stadtauswärts wieder befahren werden. Mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen, wie die Feuerwehr dem Abendblatt am Sonntagmorgen sagte.

Es sei ein 300-er-Rohr gebrochen, also eines mit 300 Millimetern Durchmesser. Frischwasser ergieße sich in erheblichem Umfang auf die viel befahrene Straße. Die Feuerwehr und Hamburg Wasser sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Reporter berichten von einem Chaos, das vom Wasserrohrbruch an der Straße ausgelöst wurde.

An der Fruchtallee wurden gerade erst die groß angelegten Bauarbeiten an der Fahrbahn und den Radwegen beendet. Am Weidenstieg hatte es jahrelang eine Baustelle von Hamburg Wasser an einem für Hamburg sehr wichtigen Siel gegeben.