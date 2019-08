Hamburg. Ein Mann ist bei einem schweren Unfall auf der Elbchaussee am Sonntagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden offenbar leicht verletzt, wie der Lagedienst der Hamburger Polizei dem Abendblatt sagte.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Auto eines 43-Jährigen kurz vor acht Uhr möglicherweise bei Rot am Landhaus Scherrer in die Kreuzung Elbchaussee und Hohenzollernring gefahren und dort mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Dessen Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt, seine Beifahrerin augenscheinlich nur leicht. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus.

Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Unfallaufnahme dauerte am Sonntagmorgen noch an, sodass die Elbchaussee im Bereich des Hohenzollernrings in Altona gesperrt werden musste.