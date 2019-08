Diebe brechen Mercedes auf – und klauen die Rücksitze

Buchholz. Diebe haben in der Nacht zu Freitag in Buchholz insgesamt drei Mercedes V-Klasse aufgebrochen. Die Täter schlugen an zwei der Großraumlimousinen die Seitenscheiben ein und gelangten so ins Innere. Bei einem weiteren Fahrzeug, das an der Ritscherstraße geparkt war, ist unklar, wie die Diebe das Auto öffneten.

Aus allen wurden im Anschluss ausgerechnet die Rücksitze entwendet. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. "Solche Taten erfolgen häufig auf Bestellung", sagt Polizeisprecher Torsten Adam dem Abendblatt. Häufig säßen die Auftraggeber in Osteuropa. "Meist geht es bei diesen Diebstählen um teure Elektronik." Dass nun auch ganze Rückbänke entwendet würden, sei eher ungewöhnlich.

Da die Tat einige Zeit in Anspruch genommen haben muss, erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Nummer 04181-2850 bei der Polizei Buchholz.

