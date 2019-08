Jork. Bei einem Verkehrsunfall im Alten Land ist eine Frau aus Jork schwer verletzt worden. Der Beifahrer aus dem Wagen des Unfallverursachers verschwand nach dem Crash und befindet sich nun auf der Flucht.

Am Donnerstag gegen 19.10 Uhr war die 19 Jahre alte Jorkerin mit ihrem Golf auf dem viel befahreren Obstmarschenweg unterwegs. Sie wollte nach links in die Weidenstraße abbiegen. Ein hinter ihr fahrender Porschefahrer musste deshalb abbremsen. Plötzlich schoss laut Polizei ein 21 Jahre alter Golffahrer mit hoher Geschwindigkeit von hinten heran, überholte die beiden Autos, verlor die Kontrolle und krachte in den Wagen der 19-Jährigen.

19-Jährige schwer verletzt

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer, der 21 Jahre alte Raser leicht verletzt. Ein Notarzt aus dem Rettungshubschrauber Christoph Hansa aus Hamburg versorgte die beiden Fahrer an der Unfallstelle, danach kamen sie in die Elbekliniken in Stade und Buxtehude.

Ungewöhnlich: Direkt nach dem Crash floh der Beifahrer aus dem Wagen des Unfallverursachers. Zu Fuß setzte er sich in die umliegenden Felder ab. Trotz einer intensiven Suche von Feuerwehr und Polizei konnte der Mann bislang nicht gefunden werden. Zeugen, die Angaben zu der Identität des Beifahrers und dessen Verbleib machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-912970 bei der Polizeistation Jork zu melden.

Gegen den 21 Jahre Golffahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.