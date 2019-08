Hamburg. Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen von der Hindenburgstraße abgekommen und gegen eine Ampel geprallt. Dabei zog sich der Mann nach ersten Erkenntnissen eine Schlüsselbeinfraktur zu und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand bei dem Mann nicht. Warum der Biker gegen 6 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad verlor, ist noch unklar.

Die Hindenburgstraße musste auf Höhe der Rathenaustraße nach dem Unfall kurz gesperrt werden.