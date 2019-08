Hamburg. Dramatische Stunden in einem Baumarkt der Kette Obi in Neugraben-Fischbek am Donnerstagabend: Gegen 19.15 Uhr hat sich ein ertappter Ladendieb in dem Markt verschanzt. In seiner Panik verbarrikadierte sich der Mann ausgerechnet auf der Damentoilette, wie eine Sprecherin des Lagedienstes dem Abendblatt sagte. Jedem, der ihm zu nahe kam, drohte er mit einem Cutter-Messer.

Nach dem Eingang des Notrufs rasten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Die Beamten umstellten den Baumarkt an der Cuxhavener Straße. Zum Glück konnten die Polizisten den Ladendieb schnell zur Aufgabe überreden, er verließ schließlich freiwillig das Damen-Klo. Bei der Festnahme des Mannes habe es keine Verletzten oder weiteren Probleme gegeben, hieß es beim Lagedienst.