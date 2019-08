Hamburg. Eigentlich war der Beamte "nur" vor Ort, um die Ermittlungsarbeit seiner Kollegen zu erleichtern. Doch dann konnte der Spurensicherer dem Einbruchsdezernat gleich einen in flagranti ertappten Dieb präsentieren, der für eine ganze Reihe von Einbrüchen in Lauben infrage kommt.

In der Nacht zum Dienstag waren in der Kleingartenkolonie in Horn vier Lauben aufgebrochen, Werkzeuge und ein Fahrrad gestohlen worden. Am Dienstagvormittag war der Mitarbeiter der Spurensicherung dabei, auf der Parzelle einer betroffenen 35-Jährigen seiner Arbeit nachzugehen, als ein Laubenbesitzer von der Parzelle nebenan einen ihm unbekannten Mann in seinem Kleingarten bemerkte, der ein Schweißgerät durch die Gegend trug.

Spurensicherer schnappt Laubenaufbrecher

Auf das Werkzeug – das sich eigentlich im verschlossenen Schuppen des 24-jährigen Laubenpiepers hätte befinden sollen – angesprochen, behauptete der Unbekannte zunächst, dass es sich um sein Schweißgerät handeln würde. Als das nichts fruchtete, legte er das Gerät ab und versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Der Spurensicherer nahm die Verfolgung auf und konnte den 33-Jährigen schnell einholen – was damit zusammenhängen könnte, dass der Dieb laut Polizei rund 2,16 Promille Alkohol im Blut hatte.

Es wird nun überprüft, ob der 33-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, auch für die anderen Laubenaufbrüche verantwortlich ist.