Hamburg. In Billstedt ist es am Montagmorgen zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Opel-Transporter beim Abbiegen mit einem Motorrad kollidiert. Beide Fahrzeuge waren in unterschiedliche Richtungen unterwegs, als der auf der Straße Kattensteert fahrende Pkw in den Schiffbecker Weg nach links in Richtung Billstedt abbiegen wollte. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Motorradfahrer, der sich schwer verletzte und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Rettungswagen versorgt werden. Im Zuge der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr in Billstedt.