Magdeburg/Hamburg. Weil er eine Gruppe von Randalierern in einer Straßenbahn in Magdeburg zur Rede gestellt hat, schwebt ein junger Mann aus Hamburg jetzt in Lebensgefahr.

Der 22-Jährige sprach nach Angaben der Polizei vom Sonntag die Männer und Frauen in der Nähe des Hauptbahnhofs am Damaschkeplatz an, als diese in der Straßenbahn mutwillig das Inventar demolierten. Dafür habe er Schläge und Tritte kassiert – erst in der Bahn, später an einer Haltestelle.

22-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Laut Polizei erlitt der Mann schwerste Kopfverletzungen. Die Fahndung nach den Angreifern sei bisher erfolglos geblieben. Es würden Zeugen für die Attacke am Sonnabendabend gesucht, hieß es. Ersten Erkenntnissen nach waren es vier bis sieben Angreifer.