Hamburg. Am Sonnabendabend kam es vor dem Wandsbek Quarree zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Bei dieser zog einer der Männer ein Messer, verletzte damit seinen Gegenüber oberflächlich und warf es anschließend in einen Mülleimer. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen kurz vor 22 Uhr auf der Wandsbeker Marktstraße. Drogen sind laut Polizeiangaben vermutlich der Grund für den Streit gewesen.