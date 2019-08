Hamburg. Ein zwei Jahre alter Junge ist am Sonnabendabend laut Bundespolizei am S-Bahnhof Jungfernstieg zwischen einen S-Bahnzug der Linie 1 und den Bahnsteig gerutscht. Das Kleinkind blieb unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, um das Kind zu versorgen. Der S-Bahnbetrieb im Citytunnel war vorübergehend beeinträchtigt.

Der Unfall passierte gegen 18.45 Uhr, als die Eltern ihren kleinen Sohn, der in einer Kinderkarre saß, in einen S-Bahn-Waggon der Linie 1 Fahrtrichtung Richtung Blankenese schieben wollten. Dabei habe sich der Kinderwagen verkantet und sei in Schräglage geraten. "Der Junge ist aus der Karre gerutscht und zwischen S-Bahn und Bahnsteig gefallen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei Hamburg. Passanten seien sofort zur Hilfe geeilt und hätten das Kind auf den Bahnsteig gezogen. In der S-Bahn zog ein Fahrgast geistesgegenwärtig die Notbremse, so dass der Fahrer die S-Bahn nicht starten konnte.

Der kleine Junge wurde in einem Rettungswagen vor Ort untersucht. Er blieb unverletzt, musste nicht ins Krankenhaus und konnte bei seinen Eltern bleiben.