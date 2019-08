Hamburg. Die Dame aus Kirchwerder ahnte nichts Schlimmes, als sich am Donnerstagnachmittag eine junge Frau am Telefon meldete: Sie sei ihre Nichte und benötige 25.000 Euro, weil sie sich eine Wohnung kaufen wolle. So viel konnte die vermeintliche Tante zwar auf die Schnelle nicht aufbringen. Auch mit Goldreserven, nach denen die junge Frau fragte, konnte sie nicht dienen.

Aber das Guthaben auf dem Konto reichte immerhin, um später einen vierstelligen Betrag abzuheben und dem angeblichen Freund der angeblichen Nichte auszuhändigen. Erst als die junge Frau erneut anrief, wurde die 85-Jährige stutzig und rief ihrerseits bei der Nichte an – um festzustellen, dass die mit der Sache nichts zu tun hatte. Da aber war das Geld schon verloren.

Gleicher Tag, anderer Stadtteil: Am Mittag klingelt ein vermeintlicher Handwerker in Meiendorf an der Tür eines 85-Jährigen und gibt an, die Heizung überprüfen zu wollen. Der Bewohner hat keinen Anlass, misstrauisch zu werden, schließlich hat er ohnehin gerade Handwerker in der Wohnung. Als er sieht, wie der vermeintliche Kollege eine Geldkassette aufbricht, stellt er ihn zur Rede. Der falsche Handwerker bedroht ihn und flüchtet "mit einem kleineren Geldbetrag", wie es in der Mitteilung der Polizei Hamburg heißt.

So können Sie sich vor Betrügern schützen

Die nimmt jetzt die beiden aktuellen Fälle zum Anlass, vor den Maschen von Betrügern zu warnen. Sie rät gerade älteren Bürgern zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen.