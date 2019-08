Hamburg. Am Donnerstag ist es aus noch unbekannten Gründen zu einem Großbrand in einem Seniorenheim am Halstenbeker Weg gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Bewohner des Heims zu retten und das Feuer einzudämmen. Die Beamten bitten Anwohner darum, Fenster und Türen wegen des Brandrauchs geschlossen zu halten, Alarm wurde auch über die Warnapps "Nina" und "Katwarn" ausgelöst.

Bisher haben die rund 100 Einsatzkräfte mehrere Dutzend Bewohner der Anlage gerettet, verletzt wurde nach aktuellem Stand von 18 Uhr niemand, so Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. Die Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern, das Dach der Wohnanlage steht auf voller Breite in Flammen.