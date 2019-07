Hamburg. Bei einem Unfall in der Finkenwerder Straße in Waltershof sind am Dienstagabend zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilen, ist ein Motorradfahrer um 19.40 Uhr auf eine andere stehende Maschine aufgefahren.

Einer der Fahrer erlitt ein Polytrauma mit Prellungen an Brustkorb, Becken und Oberschenkel. Er wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer kam mit einem stumpfen Bauchtrauma ebenfalls ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand für beide Biker nach Auskunft der Feuerwehr nicht.