Hamburg. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Montagmittag in Lokstedt zwei Männer aus einem Gebäude gerettet, in dem ein Feuer ausgebrochen war. Anwohner hatten um kurz vor 13 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil Rauch aus dem Keller eines Reihenhauses an der Straße Hagendeel quoll. Außerdem wurde ein bettlägeriger Bewohner im Haus vermutet.

Kurze Zeit später retteten Feuerwehrleute unter Atemschutz einen Mann mit einer Brandfluchthaube aus dem verrauchten Gebäude. Ein weiterer Bewohner musste laut Feuerwehr ebenfalls von einem Notarzt und Sanitätern vor Ort rettungsdienstlich versorgt werden.

Notfallsanitäter und Notarzt versorgen einen Bewohner.

Foto: TV Newskontor

Ein Elektrogerät und Teile des Mobiliars im Keller konnten gelöscht werden. Zur Entrauchung des Gebäudes wurde ein Druckbelüfter eingesetzt. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera auf Glut- und Wärmenester, wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.