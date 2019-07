Hamburg. Am Sonntagnachmittag hat ein 22-jähriger Bahn-Surfer für die Schnellbremsung eines Regionalzuges am Bahnhof Altona gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilt, fuhr der Zug um 17 Uhr am Bahnhof ab. Noch vor Verlassen des Bahnhofs bemerkte der Zugführer eine Person, die außen an einer verschlossenen Wagentür hing. Möglicherweise hat es der Bahnsurfer nur diesem Umstand zu verdanken, dass er unverletzt blieb.

Anschließend ging der junge Mann zu einer Gruppe im Raucherbereich des Bahnsteigs. Dort wurde er von der Bundespolizei gestellt, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Von Verletzungen Reisender durch die Schnellbremsung ist nichts bekannt.

2018 starb ein 14-Jähriger Bahnsurfer

Die Bundespolizei warnt vor dem lebensgefährlichen Bahnsurfen. Bahnsurfer könnten aufgrund der hohen Geschwindigkeit den Halt verlieren, gegen Hindernisse wie Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen oder nach Kontakt mit der 15.000 Volt führenden Oberleitung einen Stromschlag erleiden.

Der letzte tödliche Unfall eines Surfers ereignete sich vor etwas mehr als einem Jahr in der Neustadt. Am 28. Mai 2018 gegen 3 Uhr früh hatte ein Zugführer der U3 die Leiche eines 14-Jährigen neben den Gleisen gefunden.