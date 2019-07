Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall in Neuallermöhe ist am Sonntagnachmittag ein Sechsjähriger schwer verletzt wiorden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Junge um 14.23 Uhr mit seinem Fahrrad eine Rampe in Richtung Walter-Rothenburg-Weg hinab. Über den Gehweg fuhr er direkt auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten.

Ein 24-jähriger Daimler-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Bei dem Unfall erlitt der Sechsjährige einen offenen Oberschenkelbruch. Lebensgefahr bestand nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt.