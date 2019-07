Hamburg. Mit einer perfiden Masche haben falsche Polizeibeamte versucht, einem Rentner einen höheren Geldbetrag abzunehmen. Wie die Polizei berichtet, hat er am vergangenen Dienstag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten, der von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtete. Ein zweiter Mann ergänzte, das dabei die persönlichen Daten des 72-Jährigen gefunden wurden. Als er auch noch nach den persönlichen Ersparnissen fragte, wurde der Rentner missrtrauisch.

Daraufhin wurde er aufgefordert, während des Telefongesprächs den Polizeinotruf zu wählen. Nach einem Piepton übernahm dann ein weiterer angeblicher Polizeibeamter des „echten“ Polizeinotrufs das Gespräch. Er sagte, die vorherigen Anrufer seien falsche Polizeibeamte gewesen und müssten nun als solche überführt werden. Der 72-Jährige sollte als Lockvogel auftreten und erhielt auch noch Verhaltenstipps von einem angeblichen Psychologen. Das reichte aus, um den Rentner zu überzeugen. Mit dem Telefon am Ohr ging er zu seiner Hausbank und hob einen höheren Bargeldbetrag ab.

Über den echten Notruf wurde der Rentner aufgeklärt

Danach wurde das Gespräch unterbrochen und der Senior rief selbst den Notruf an. Dabei erfuhr er, dass alles, was vorher geschehen war, von Betrügern inszeniert worden war. Als am Nachmittag ein Mann bei dem Rentner erschien, um das abgehobene Geld abzuholen, wurde er von Zivilfahndern festgenommen. Eine Überprüfung ergabm, dass es sich dabei um einen polizeibekannten 49-Jährigen handelte. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Ein Komplize konnte unerkannt flüchten.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei darauf aufmerksam, dass bei Anrufen der Polizei niemals die Rufnummer 110 im Display erscheint. Außerdem weist sie darauf hin, dass Polizeibeamte am Telefon nicht zur Über- bzw. Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern, nicht nach persönlichen oder finanziellen Verhältnissen fragen, schon gar nicht nach Geldverstecken, und nie Druck ausüben. Wer unsicher ist,sollte einfach den Hörer auflegen. Nur so werde man die Betrüger los.