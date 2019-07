Hamburg. Am Sonnabendnachmittag ist ein Pkw in der Autowerkstatt Akkaya am Thiedeweg in Wandsbek in Brand geraten. Nach kurzer Zeit lief das Feuer auf das Dach über, die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr wurde um 13.13 Uhr alarmiert und konnte den Brand mit drei C-Rohren löschen. Eine Person wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.