Hamburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagabend in Rahlstedt sechs Menschen verletzt worden. Ein zwölfjähriges Mädchen musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienst mitteilte, war ein 22-Jähriger mit seinem Pkw um 22.50 Uhr auf der Bargteheider Straße stadtauswärts unterwegs, als ihm ein Kleinbus mit acht Insassen entgegenkam. Darin saßen mehrere junge Mädchen aus einer Wohngruppe im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Offenbar nahm der 27 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses beim Linksabbiegen in die Scharbeutzer Straße dem Pkw die Vorfahrt, der dann in den Bus krachte.

Die beiden Fahrer sowie drei der Mädchen, die in dem Kleinbus saßen, wurden verletzt. Bis auf die Zwölfjährige wurden alle Verletzten von einem Rettungsdienst vor Ort behandelt.