Hamburg. Schwerer Unfall am Freitagabend in Hamburg-Heimfeld: An der Einmündung Seehafenstraße/Moorburger Straße sind ein Motorrad und ein Citroën-Kastenwagen zusammengestoßen. Ein Biker (21) und seine Beifahrerin (21) wurden bei der Kollision schwer verletzt, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei dem Abendblatt sagte.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fahrer des Pkw dem Motorrad die Vorfahrt genommen, erklärte der Sprecher weiter. Das Motorrad prallte mit solch einer Wucht auf den Kastenwagen, dass es völlig zerstört wurde. Die Biker kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr.