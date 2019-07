Hamburg. Ein 23 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend bei einer Messerstecherei in Billstedt verletzt worden. Täter soll ein 36 Jahre alter Mann sein. Auslöser für die Tat war laut polizeilichem Lagedienst ein Streit unter Nachbarn am Kapellenweg. Der 23-Jährige erlitt Schnittwunden am Bauch und an einem Arm. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und wurde dann in eine Krankenhaus gebracht.

Polizisten haben den Tatverdächtigen zu Boden gebracht.

Foto: Michael Arning

Der Tatverdächtige wurde festgenommen.