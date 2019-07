Hamburg. Schwerer Unfall in der Hamburger Neustadt unweit der Laeiszhalle: Am frühen Donnerstagnachmittag sind am Johannes-Brahms-Platz ein Streifenwagen und ein schwarzer Mercedes zusammengestoßen. Auch ein Fußgänger soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein, wie ein Sprecher der Polizei dem Abendblatt sagte.

Der Streifenwagen wurde bei dem Crash völlig zerstört. Drei Personen wurden bei der Kollision verletzt. Der Mercedes-Fahrer lehnte es nach ersten Erkenntnissen ab, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Massive Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Geklärt werden muss auch, ob der Streifenwagen mit Blaulicht unterwegs war, also Sonderrechte für sich in Anspruch genommen hat.

Durch den Unfall kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Unter anderem sind der Gorch-Fock-Wall und die Kaiser-Wilhelm-Straße gesperrt Diverse Busse werden umgeleitet.