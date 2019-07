Rethem. Da staunte der Besitzer nicht schlecht: Der Trecker, den er gerade auf seinem Hof in Rethem abgestellt hatte, setzte sich wie von Geisterhand plötzlich wieder in Bewegung. Schuld war ein defektes Kabel, das den Trecker vermutlich gestartet hat. Er fuhr rückwärts durch einen Gartenzaum und kam in einem Straßengraben zum Stehen.

Dort geriet das Fahrzeug durch den Kurzschluss in Brand. Die Feuerwehr Rethem konnte diesen zwar schnell löschen, aber an dem Trecker entstand erheblicher Sachschaden.