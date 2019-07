Hamburg. Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Donnerstag einen ICE in Hamburg zur Vollbremsung gewzungen. Der Mann lief gegen 1 Uhr am Bahnhof Sternschanze im Gleisbett umher. Der Triebwagenführer eines ICE hatte den Mann gesehen und kurz darauf einen Schlag am Zug wahrgenommen, daraufhin eine Notbremsung eingeleitet und die Rettungskräfte alarmiert. Er fürchtete, den Mann überfahren zu haben.

Der Betrunkene wurde von den Rettungskräften und der Bundespolizei allerdings unverletzt im Gleisbett angetroffen. Auch am Zug fanden sich keine Spuren eines Aufpralls. Der Mann, der bei der Polizei und der Feuerwehr schon wegen ähnlicher Einsätze bekannt war, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und auf die Wache gebracht.

Der Zugverkehr stand für mehr als eine Stunde still. Dem Mann droht ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr.