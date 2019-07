"Menschenleben in Gefahr": Mit fast 30 Einsatzkräften musste die Feuerwehr am Dienstagabend nach Osdorf ausrücken.

Hamburg Laubengang in Osdorf in Brand – ein Mann verletzt

Hamburg. Einsatz für die Feuerwehr in Osdorf: Am Dienstagabend ist in einem Laubengang eines Mehrfamilienhauses an der Bornheide ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten diverse Textilien in Brand.

Weil die Feuerwehr zunächst davon ausging, dass sich Menschen in Gefahr befinden könnten, rückten die Retter mit fast 30 Einsatzkräften an. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Ein Bewohner des Hauses erlitt eine leichte Verletzung am Bein.

( bob/HA )